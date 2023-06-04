Yalova'da Mağazada Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Süleymanbey Mahallesi'ndeki bir mağazada yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kadın, 2 bin lira değerindeki saati çantasına atarak mağazadan ayrıldı. Çalışanlar sayımda eksik çıkınca kamera görüntülerini inceledi ve durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yalova'da bir mağazada yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Süleymanbey Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya giren kadın şüpheli, güvenlik kameralarını inceledikten sonra personelin başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip 2 bin lira değerinde bir saati çantasına attı.
Şüphelinin cep telefonuyla konuşarak mağazadan ayrılmasından 3 gün sonra sayımda eksik çıktığını tespit eden çalışanlar, kamera görüntülerini incelemeye başladı.
Görüntülerde kadının saati çantasına alıp gittiğini gören mağaza yetkilileri, durumu polise bildirdi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.