Yalova'da Mağazada Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Süleymanbey Mahallesi'ndeki bir mağazada yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kadın, 2 bin lira değerindeki saati çantasına atarak mağazadan ayrıldı. Çalışanlar sayımda eksik çıkınca kamera görüntülerini inceledi ve durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.