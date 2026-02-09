Haberler

Yalova'da kuyumcu soygununa karışan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Yalova'da kopyaladıkları kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanından altın çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili çalışmalar devam ederken, firari 2 kişinin yakalanması için de faaliyetler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanından kopyaladıkları kumandayı kullanarak altın çaldıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden 3'ünü aynı gün il merkezinde yakalayan ekipler, olayla bağlantılı bir şüpheliyi de İstanbul'da gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte tabanca, 10 fişek ve iş yerinden çalındığı değerlendirilen çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Firari olan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının faillerinin emniyetin titiz ve kararlı çalışmaları neticesinde belirlendiğini ifade etti.

Faillerden birinin İstanbul'da, 4'ünün ise 24 saat geçmeden çaldıkları malzemelerin bir kısmıyla yakalandığını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Firari 2 failin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Başkasının malına ve alın terine göz dikenler bilmelidir ki bu tür cüretkar girişimler, devletimizin gücü, valiliğimizin kararlı duruşu ve güvenlik birimlerimizin ısrarlı takibi karşısında amacına ulaşamayacaktır. Vatandaşımızın canına ve malına yönelik en küçük tehdide dahi müsamaha göstermeyiz. Kamu düzenini bozmaya yönelik her türlü suç ve suç unsuru ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
