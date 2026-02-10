Haberler

Kuyumcu dükkanından 1,5 kilo altın çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kuyumcu dükkanından 1,5 kilo altın çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yalova'da bir kuyumcu dükkanına giren 6 kişi, 10 milyon lira değerindeki 1,5 kilo altını çalarak kaçtı. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YALOVA'da kepenk kumandasını yedekledikleri kuyumcu dükkanına girerek, tezgahtaki 10 milyon lira değerindeki 1,5 kilo altını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 06 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkanın önüne otomobille gelen 6 kişi, iddiaya göre kumandasını yedekledikleri kepengi açtı. 6 kişi ardından cam kapıyı kırıp, dükkana girdi. Tezgahtaki 10 milyon lira değerinde 1,5 kilo altını 90 saniye içinde çantalara dolduran şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin beyaz renkte bir otomobille dükkanın önüne yanaştığı, şüphelilerden birinin kumanda ile kepengi açtığı, ardından camı kırıp, içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin çantalarla dükkandan çıkıp, otomobile binerek uzaklaştıkları anlar da kameraya yansıdı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 3'ünü il merkezinde yakalarken; olayla bağlantılı 1 şüphelİ de İstanbul'da gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 1 tabanca, 10 fişek ve iş yerinden çalındığı belirtilen çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
