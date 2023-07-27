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Yalova'da kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan anız yangını söndürüldü

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Yalova'da bir kuşun elektrik tellerine çarpması nedeniyle anız yangını çıktı.

Yalova'da bir kuşun elektrik tellerine çarpması nedeniyle anız yangını çıktı.

Kent merkezindeki bir tarladan geçen elektrik hattına çarpan güvercinin neden olduğu anız yangını, Yalova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekipler, 1 dönüm alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

İtfaiye Yalova Güncel Haberler

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