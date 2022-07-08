Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığının ülke genelinde bayram nedeniyle başlattığı yoğun denetimler kapsamında Yalova'da da trafik denetimi takip edildi. İçişleri Bakanlığının ülke genelinde bayram nedeniyle başlattığı yoğun denetimler kapsamında Yalova'da da trafik denetimi takip edildi. Yalova Valisi Muammer Erol, beraberinde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasına geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerinin görev yaptığı noktadaki çalışmaları takip eden Vali Erol, seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyarıda bulunan Vali Erol, üzerlerinde uyarıların bulunduğu broşürleri sürücülere verdi. AA / Sıtkı Yıldız - Güncel Togo Cumhuriyeti Jandarma Yalova Güncel Haberler

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