Yalova'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu Güncel Haberler Yalova'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Yalova'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik "Seyir Halinde Yol Uygulaması" gerçekleştirdi. Çalışmalarda şüphe üzerine durdurulmak istenilen H.D. yönetimindeki otomobil, ekiplerin "dur" ikazını uymayarak kaçmaya başladı. Narkotim ekiplerinin tepe lamba ve siren ikazlı ısrarlı takiplerine rağmen durmayan zanlı, Bursa istikametine kaçmaya devam etti. Kaçarken otomobilden uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen maddelerin yola rast gele savrulduğunu gören ekipler, ısrarlı takip sonucu otomobili Bursa'da durdurdu. Otomobildeki H.D'yi gözaltına alan ekipler, araç ve yol güzergahına atılan 500 gram metamfetamin, 1 tabanca, 7 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen H.D. tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yalova Emniyet Müdürlüğü Yalova Güncel Haberler

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