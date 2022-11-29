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Yalova'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Yalova'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkarak bankete düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkarak bankete düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Subaşı beldesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 DP 301 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bankete düştü.

Kazada, otomobilde sıkıştıkları belirlenen 2 kişi, olay yerine gelen Altınova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Subaşı Yalova Haberler

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