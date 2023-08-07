Yalova'da kontrolden çıkan kamyonet binaya çarptı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçedeki binaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 41 AEL 025 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce kaldırıma daha sonra ise yaklaşık 2 metreden bir binanın bahçesine düştü. Araç burada da binaya çarparak durabildi. Kaza sonrası bölgeye trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.