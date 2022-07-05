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Kontrolden çıkan kamyon iş yerine ve iki araca çarptı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerine ve iki araca çarpan kamyonun sürücüsü ile oğlu yaralandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerine ve iki araca çarpan kamyonun sürücüsü ile oğlu yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolunda seyreden B.H. yönetimindeki 41 K 7772 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki kanala girdikten sonra bir iş yerinin çatısına ve yan taraftaki bayinin önündeki iki otomobile çarpan kamyonun sürücüsü B.H. ve yanında bulunan oğlu yaralandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazanın ardından sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söz konusu iş yerinin sahibi Ayhan Yılmaz, gazetecilere, kazayı komşularının telefonla haber verdiğini söyledi.

Yılmaz, "Yan taraftaki pert olan araçlar sıfırdı. Bugün teslimatlarının olacağını biliyorum. Onlar da böyle bir şey olacağını tahmin edemezdi." dedi.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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