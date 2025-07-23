Yalova'da Kontrolden Çıkan Cip, Park Halindeki Araçlara Çarptı

Yalova'da Kontrolden Çıkan Cip, Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan cip, iki park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Ahmet Sugun Caddesi üzeri Yalova istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NDT 372 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 06 CTZ 188 ve 77 DU 555 plakalı otomobillere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobiller de birbirine girdi. Kazada yaralanan kadın sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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