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Yalova'da Kirli Balast Suyu Basan Gemide 26 Milyon Ceza

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Yalova'da bakıma alınan 'AL LUQTA' adlı geminin denize kirli balast suyu bastığı tespit edilerek, 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesildi.

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza uygulandı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, tersanede bakım ve onarım amaçlı bulunan "AL LUQTA" adlı geminin denize kirli balast suyu bastığının belirlendiği ifade edildi.

Yalova Liman Başkanlığının konuya ilişkin yürüttüğü tahkikata yer verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısına istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesi ile 20. maddesinin 'kirli balast suyunun denize basılması' kapsamında 'AL LUQTA' isimli gemiye yönelik yapılan incelemede söz konusu geminin hali hazırda bir tersanede bakım onarım amaçlı bulunduğu, acentasına Başkanlığımızca düzenlenen 26 milyon 656 bin 373 lira idari para cezası tebellüğ edildi, akabinde 11 Nisan 2025'te gemiye seferden men şerhi konuldu."

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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