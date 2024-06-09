Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

Yalova'da jandarma ekipleri, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetiştirdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'ne gelen adaylardan biri, kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Öğrenci, bu sırada okul çevresinde görevli motosikletli jandarma trafik ekibinden yardım istedi. Jandarma ekibince motosikletle evine götürülen kız öğrenci, kimliğini aldıktan sonra okula getirildi.

Sınava vaktinde yetişen öğrenci, jandarma ekiplerine teşekkür etti.