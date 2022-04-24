Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2) - Haberler

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Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Özgür Yıldız - Güncel
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Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)

5 SAATTE KONTROL ALTINDAYalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Özgür YILDIZ/YALOVA,

 


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

Tragger, Yalova, Yangın, su, Güncel, Haberler

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