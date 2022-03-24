YALOVA (İHA) - Yalova'da kentsel dönüşüm hamlesi

YALOVA Marmara Depremi'nde acılarını yitirdiği 2 bin 504 canla yaşayan Yalova'da, yine aynı senaryonun yaşanmaması için kentsel dönüşüm hamlesi Bağlarbaşı Mahallesi'nden başlatılıyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Romanların yoğunlukta yaşadığı yaklaşık 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm için çalışmalar hız kazandı. Roman mahallesi olarak da bilinen bölgede hayata geçirilecek kentsel dönüşüm yaklaşık 20 yıldır dillendirilse de bir türlü hayata geçirilememişti. Yerel yönetimlerin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı girişimler sonrasında kentsel dönüşüm ofisleri açılarak vatandaşlarla anlaşmalar sağlandı. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova milletvekilleri ve belediye başkan vekiliyle kentsel dönüşüm için yoğun mesai harcadıklarını anlattı. Bağatar, önümüzdeki aylarda öncelikli olarak hasarlı binaların tespitinin yapılacağını dile getirdi.

Bağatar, Bağlarbaşı Mahallesi'nde TOKİ eliyle kira yardımı yapılmasıyla binaların tahliye edileceğini ve yıkım işlemlerine başlayacağını söyledi. Bölgede 500 konutluk projeyi hayata geçireceklerine belirten Bağatar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni en acılarının tekrarlanmaması için çabaladıklarını belirterek, şunları söyledi; "Hiçbir müteahhit veya maliyeti artırıcı bir unsur olmadan direk TOKİ vasıtasıyla projelerin yapılmasına özen gösteriyoruz. Kimsenim mağdur olmaması için kentsel dönüşüm ofisinde şeffaf şekilde arkadaşlarımız dönüşüme tabi olacak binaların sahipleriyle görüşüyorlar. Vatandaştan da büyük bir teveccüh var. 1999 yılında Yalova'da büyük bir deprem yaşadık. Biz depremin acısını bilen bir iliz. O yüzden vatandaşlarımızın aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsun, son derece ilgililer. İnşallah bu kentsel dönüşümde Yalova'nın çok başarılı olacağı kanaatindeyiz."

Yalova Genç Romanlar Derneği ve Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu, kentsel dönüşüm için hem yerel yönetimin hem vatandaşların istekli olması sebebiyle önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi. Koyuncu, işgalci olan vatandaşlara da yer verilmesinin önemine değinerek, "Kentsel dönüşüm sürecinde kira desteği verilecek vatandaşlardan ancak yüzde 10'nun Yalova'da ev bulabilir. Romanların ön yargılar sebebiyle kiralık ev ve iş bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Buradaki insanların tamamının kiralık ev bulması problem. Roman'a zaten ev verilmiyor. Bunu nasıl çözerler bilmiyorum. Bir ara konteyner kent ile çözmeye çalıştılar. 21 metrekare yaşam alanı olmadığı için bu fikir geri çekildi. Bir toplantı daha yaptık. Bunu çözdükleri zaman mahallede de bu işin bittiğini düşünüyorum" dedi.

Koyuncu, kültürel yapılarını korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.