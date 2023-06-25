Yalova'da kaza: Minibüs çekiciye çarptı, 2 kişi sıkıştı

Yalova-İzmit kara yolu Zuhalkent Kavşağı'nda meydana gelen kazada, minibüs çekiciye çarptı ve minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.