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Yalova'da kaza: Minibüs çekiciye çarptı, 2 kişi sıkıştı

Yalova'da kaza: Minibüs çekiciye çarptı, 2 kişi sıkıştı

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Yalova-İzmit kara yolu Zuhalkent Kavşağı'nda meydana gelen kazada, minibüs çekiciye çarptı ve minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova'da kavşaktan dönüş yapan çekici ve bağlı römorka çarpan minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova-İzmit kara yolu Zuhalkent Kavşağı'nda A.K. yönetimindeki 34 AT 0523 plakalı minibüs, Kocaeli yönüne kavşaktan dönüş yapan M.F.D'nin kullandığı 34 EM 3136 plakalı çekici ve buna bağlı 34 FGV 970 plakalı yarı römorka yandan çarptı.

Kazada, minibüste sıkışarak yaralanan sürücü A.K. ile İ.S, Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye Yalova Güncel Haberler

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