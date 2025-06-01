Yalova'da Kayıp Mustafa Erdoğdu Ormanda Ölü Bulundu

Yalova'da Kayıp Mustafa Erdoğdu Ormanda Ölü Bulundu
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Yalova'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 37 yaşındaki Mustafa Erdoğdu, arama çalışmalarının ardından ormanda ölü olarak bulundu. Cesedi yanında uyuşturucu madde ile bulunduğu belirtildi, kesin ölüm nedeni ise otopsi ile belirlenecek.

YALOVA'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Erdoğdu (37), ormanda ölü bulundu.

Yalova'daki evinden dün öğle saatlerinde çıkan Mustafa Erdoğdu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Erdoğdu'nun son olarak dün saat 15.00'da Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezinde görüldüğü tespit edildi. Ortaburun Barajı yönüne gittiği belirlenen Mustafa Erdoğdu için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, saat 22.00 sıralarında Mustafa Erdoğdu'nun, Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Cesedin yakınında uyuşturucu madde bulunurken, bekar olduğu öğrenilen Erdoğdu'nun kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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