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Yalova'da kaybolan 3 kişi ormanda kurtarıldı

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Yalova'nın Termal ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Gökçe Barajı yakınında mantar toplamak için ormanlık bölgeye giden 2'si kadın 3 kişi, bir süre sonra kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen vatandaşlar için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişileri kısa sürede bularak gidecekleri yere ulaştırdı.

Yalova'nın Termal ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gökçe Barajı yakınında mantar toplamak için ormanlık bölgeye giden 2'si kadın 3 kişi, bir süre sonra kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen vatandaşlar için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişileri kısa sürede bularak gidecekleri yere ulaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Yalova AFAD Kurtarma Olaylar Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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