Yalova'da Kavga: Tabancayla Açılan Ateş 2 İş Yerini Vurdu
Yalova'da meydana gelen kavgada bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada, iki iş yerine mermi isabet etti. Olayla ilgili polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş edildi.
Açılan ateş sonucu sokaktaki kahvehane ve terzinin camlarına mermi isabet etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel