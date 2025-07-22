Yalova'da Kardeş Katili Firarda, Jandarma Operasyonu Başlatıldı

Yalova'da Kardeş Katili Firarda, Jandarma Operasyonu Başlatıldı
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Yalova'da miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini av tüfeğiyle öldüren M.Z.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Esadiye köyünde M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi.

İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Hızır Zeytin, işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada M.Z, tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Köyde güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firar eden cinayet zanlısı M.Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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