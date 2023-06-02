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Yalova'da Kamyonet Yangını

Yalova'da Kamyonet Yangını

Güncel Haberler

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde seyir halindeki 77 plakalı kamyonetin motor kısmında dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracını yolu kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede alevlere teslim alan araca Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleşti.

Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çiftlikköy İtfaiye Yalova Güncel Haberler

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