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Yalova'da Kadın Cinayeti: Güvenlik Kamerasında 3 Şüpheli

Yalova'da Kadın Cinayeti: Güvenlik Kamerasında 3 Şüpheli
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Yalova'da evinde boğularak öldürülen Canan Cerit'in yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan 1'i kadın, 3 kişi güvenlik kamerasında görüntülendi. Olay öncesi eve girişleri kaydedilen şüphelilerin izleri sürülüyor.

1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Yalova'da, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürülen Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Canan Cerit'in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı.

Zehra BAYKAL/ÇİFTLİKKÖY (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Güncel Yalova Suç

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