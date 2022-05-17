Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler

YALOVA (AA) - Yalova'da uygulama noktasından otomobiliyle kaçarken "dur" ihtarında bulunan polis memurunu şehit eden sanık ve yanındaki 2 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Zülfükar İ. (20) ile tutuksuz yargılanan S.Y. katıldı. Diğer tutuksuz sanık S.İ'nin gelmediği mahkeme salonunda, şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun babası Necati ve annesi Zehra Emanetoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Müebbet hapis istemiyle yargılanan Zülfükar İ'nin tutuksuz yargılanmasını talep eden sanık avukatı, olayın kasti olduğuna yönelik bilirkişi raporuna itiraz etti.

Sanık Zülfükar İ, sigara almak için çıktıklarında yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duyduklarını dile getirdi. Şehidin ailesine sabır dileyen sanık, "18 yaşında biri kasten nasıl bir polis memuruna çarpar. Bunun olacağını bilseydim hiç dışarı çıkmazdık. Bunu isteyerek yapmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık S.Y. ise heyecan ve korku nedeniyle ne yapacaklarını bilemediklerini, o yüzden de kaza sonrası duramadıklarını ileri sürdü.

Şehidin ailesinin avukatı ise olayın bilinçli, kasıtlı meydana geldiğini, sanığın kaçtıktan sonra otomobilin plakasının gizlenmesinin buna delil olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, Zülfikar İ'nin tutukluluğunun devamına hükmederek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik raporun henüz kendilerine ulaşmaması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yalova'da otomobille 26 Mayıs 2021'de Bursa kara yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan Zülfükar İ, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarparak kaçmıştı. Yaralanan Emanetoğlu, Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Gözaltına alınan Zülfükar İ. tutuklanmış, olay sırasında araçta bulunan S.Y. ve S.İ. ise serbest bırakılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık hakkında müebbet hapis talebinde bulunulmuştu.