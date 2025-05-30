Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Felç Etti

Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Felç Etti
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Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Felç Etti
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Yalova'da bir kurbanlık koyun, sahibinin elinden kaçarak Yalova-İzmit kara yoluna çıkınca trafiği alt üst etti. Vatandaşlar, koşan koyunun anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Koyun, bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi.

Yalova'da kaçan kurbanlık koyun trafiği birbirine kattı

YALOVA - Yalova'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun Yalova-İzmit kara yoluna çıkarak trafiği birbirine kattı.

Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkii Kocaeli istikametinde yolun ortasında koşan koyunu gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kameraya aldı. Kara yolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Güncel
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