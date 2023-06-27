Yalova'da kaçan kurbanlık boğayı 1 saat yakalamaya çalıştılar

YALOVA - Yalova'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa yaklaşık 1 saatlik kovalamaca sonucu uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde Kurban Bayramı arifesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar kurbanlık boğayı yakalamak için büyük çaba harcadı. Boğa sahibi ve vatandaşları peşine takan kurbanlık köydeki bir bahçede sıkıştırıldı. Yanına kimseyi yanaştırmayan kurbanlık boğa uyuşturucu iğne ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.