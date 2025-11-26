Haberler

Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu: 142 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 142 bin 260 dolu makaron, 238 kilo tütün ve birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

YALOVA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 142 bin 260'ı dolu, 159 bin 320 makaron ve 238 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kaçak tütün satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar kapsamında ekipler, işletmeciliğini S.S. adlı şüphelinin yaptığı kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, hassas terazi, 2 ambalaj paketleme makinesi, 238 kilo kaçak nargile tütünü, 142 bin 260 adet dolu makaron, 17 bin 60 adet boş makaron, 103 bin 827 adet sahte bandrol ile çok sayıda nargile tütünü ve sigara paketleme malzemesi ele geçirildi.

Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
