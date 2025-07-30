Yalova'da Kaçak Makarona Operasyonu: 150 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

YALOVA'da polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette 15 koli içerisinde 150 bin dolu makaron ele geçirilirken, sürücü H.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 koli içerisinde ele geçirilen, 150 bin adet dolu makarona el konuldu. Sürücü H.T., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.