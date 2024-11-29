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Yalova'da Kaçak Makaron Operasyonu: 70 Bin Ele Geçirildi

Yalova'da Kaçak Makaron Operasyonu: 70 Bin Ele Geçirildi
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Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü 70 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda 20 bini dolu 70 bin makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine dair yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan otomobilde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü olmak üzere 20 bini içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 70 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. hakkında adli tahkikata başlandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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