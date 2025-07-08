Yalova'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Yalova'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Çınarcık ilçesinde ormanda kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı, biri ise Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ormanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin Çınarcık ilçesinde bulunan ormanda kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan şüpheliler, dün saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyonla, kazı yaptıkları alanda ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan aramalarda 1 benzinli jeneratör, 1 elektrikli hilti, 1 elektrikli havalandırma içi fanı ile 24 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi. U.P. ve F.K.M. gözaltına alınırken, Fas uyruklu olduğu tespit edilen O.E.M. ise jandarmadaki sorgusunun ardından Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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