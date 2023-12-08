Yalova'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Yalova'da yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Yalova'da kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Safran köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Balkayalar mevkisinde yapılan kontrolde şüpheliler A.A, G.A. ve M.Ö'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayan ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen iki levye, balyoz, kazma, kürek, çekiç, keser, murç, 4 metal çubuk, 3 çift eldiven ve iki çift çizme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.