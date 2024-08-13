Yalova'da Kaçak İçki Operasyonu

YALOVA'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda yaklaşık 70 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille seyir halinde olan E.B.'yi, şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda rakı, viski ve votka olmak üzere bandrolsüz yaklaşık 70 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.B.'nin işlemleri devam ediyor.