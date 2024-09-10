Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Kaçak İçki Operasyonu: 147 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta, 150 şişe olmak üzere toplam 147 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta, 150 şişe olmak üzere toplam 147 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 08 Eylül günü Cengizkoçal Caddesi'nde feribot iskelesi önünde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramada, toplamda 147 litre olmak üzere 150 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.Ö., hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Yalova Güncel Polis Suç

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve
Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kolombiya Arjantin maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kolombiya Arjantin maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var? Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi? İngiltere Finlandiya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İngiltere Finlandiya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hollanda Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hollanda Almanya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deniz Undav kimdir? Deniz Undav Türk mü, Kürt mü, Alman mı? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne? Kolombiya Arjantin maçı hangi kanalda? Kolombiya Arjantin maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Andorra Malta maçı hangi kanalda? Andorra Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Zalewski bonservisi ne kadar, kaç milyon euro maaş alacak? Zalewski kaç yıl Galatasaray'da oynayacak? Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda? Makedonya Ermenistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title