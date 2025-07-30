Yalova'da Kaçak Dolum Makaron Ele Geçirildi

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Yalova'da polisin durdurduğu kamyonette 15 koli içinde 150 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonette 15 koli içinde 150 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette arama yapan ekipler, 15 koli içinde 150 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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