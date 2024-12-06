Yalova'da Kaçak Alkol Operasyonu: 70 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi planlanan 70 litre kaçak alkol ile birlikte sahte alkol üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı.
Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri Ş.S, C.B. ve M.S'yi gözaltına aldı.