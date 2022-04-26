Yalova'da kaçakçılık operasyonu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Beldesinde şüpheli M.E.Y'nin yasa dışı tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığını tespit etti.

Şüphelinin işyerinde arama yapan ekipler, 10 bin 750 adet sigara kağıdı, 6 bin 800 adet boş makaron, bin 260 adet dolu makaron, 14 adet tütün basma aparatı, 12 kilogram nargile kömürü, 11,5 kilogram nargile tütünü, 6,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.