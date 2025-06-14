Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Töreni

Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da jandarma teşkilatının 186. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törende çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Vali Hülya Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın konuşmalarının ardından, 'jandarma' temalı yarışmalarda ödüller verildi ve paramotor gösterisi yapıldı.

Yalova'da jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Hülya Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yapan jandarma teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan jandarma teşkilatımız, aziz vatanımızın her bir karışında, en ücra köylerimizden en büyük şehirlerimize kadar hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkesiyle görev yapmaktadır."

Albay Altın ise başarılarla dolu 186 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu kaydetti.

Jandarma Komando Birliği'nin andıyla devam eden program, "jandarma" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilmesi ve tören geçişiyle devam etti.

Meydan üzerinde paramotor gösterisinin de yapıldığı program, protokol üyelerinin jandarma tarafından kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Törene, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.