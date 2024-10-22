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Yalova'da Jandarma Operasyonu: 33 Bin 760 Litre Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi. Depo sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yalova'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ildeki bir depoyu takibe aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 5'er litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ürünlere el koydu.

Depo sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Zeytinyağı Kaçakçılık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel yalova Tarım Hukuk

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