Yalova'da İşletmeye Çöp Atmaktan Ceza Kesildi

Yalova'da bir çalışanı tarafından çöplerinin yere atıldığı tespit edilen işletmeye idari para cezası kesildi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Caddesi Cevdet Aydın Parkı'ndaki boş katı atık konteyneri yerine, yere çöp bırakıldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen zabıta ekipleri, bir işletmeye ait atıkların, bir çalışan tarafından el arabasıyla konteynerin yanına atıldığını gördü.

Zabıta ekipleri daha sonra gittikleri işletmedeki yetkililere, kamera görüntülerini izlettirdikten sonra çevreyi kirletmelerinden dolayı 3 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kamuya açık alanların temizliğinin sadece belediyenin değil toplumun her bireyinin ortak sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "Yalova Belediyesi olarak, kentimizin temizliği konusunda tüm vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Çöp bidonları boş olmasına rağmen yere çöp atılması kabul edilemez. Bu tür davranışlara karşı kamera destekli denetimlerimiz sürecektir." ifadesine yer verildi.