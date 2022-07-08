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Yalova'da iskelede asılı kalan otomobilin üzerinde yardım beklediler

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da iskelede asılı kalan otomobilin üzerinde yardım beklediler

Yalova sahilinde geri manevra yaparken iskelede askıda kalan otomobilin denize düşmesini engellemek isteyen sürücü ve arkadaşı, kaput üzerine oturarak yardım gelmesini bekledi.

Yalova sahilinde geri manevra yaparken iskelede askıda kalan otomobilin denize düşmesini engellemek isteyen sürücü ve arkadaşı, kaput üzerine oturarak yardım gelmesini bekledi.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kartal İskelesi'nde geri manevra yaptığı sırada iskele boşluğunda asılı kaldı.

Çevrede vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüye, sürücü ve yanındaki arkadaşının otomobil kaputuna oturarak, yardım beklediği anlar yansıdı.

Olay yerine gönderilen çekiciyle askıda kalan otomobil kurtarıldı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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