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Yalova'da İş Hanında Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Yalova'da İş Hanında Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Yalova'da Sefabey Caddesi'ndeki bir iş hanının ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi ambulansa alındı.

Yalova'da iş hanının ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sefabey Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında bulunan bir ofiste klimadan kaynaklığı öğrenilen yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin merdiven kullanarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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