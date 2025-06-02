Yalova'da İnşaatta Düşme Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Yalova'da İnşaatta Düşme Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı
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Yalova'da bir inşaatta çalışan 26 yaşındaki Farhad Arap, 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yalova'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan Farhad Arap (26), 5. katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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