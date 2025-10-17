Haberler

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 8 Çalışanı Gözaltına Alındı

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 8 Çalışanı Gözaltına Alındı
Yalova'da, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, uluslararası koruma başvurularındaki uyumsuzluklar ve rüşvet şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'rüşvet', 'irtikap' ve 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Yalova'da gözaltına alınan, aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K, Mesut A ve Gökhan D, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de titizlikle yürüttüğü dosya kapsamında Yalova Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık sorgularına başlandığı bildirildi.

Ayrıca kısa süre önce Diyarbakır'a tayini çıkan memur Mehmet B'nin de şüpheli sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalanmış, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürülmüştü. Adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D'nin de yakalanmasıyla dosyadaki gözaltı sayısı 9'a yükselmişti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

