Yalova'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Yalova'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı
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Yalova'da Irak uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, havaya ateş eden şüpheliyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YALOVA'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi başına aldığı darbeyle hafif şekilde yaralanırken, havaya ateş açarak kaçan silahlı şüpheliyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çaldıran Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırırken, gruptaki 1 kişi tabancayla havaya 3 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında başına aldığı darbe ile yaralanan kişiye sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Polis ekipleri ise silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOYTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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