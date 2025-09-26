Haberler

Yalova'da İki Belediyeye Toplam 4 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çınarcık ve Koru belediyelerine denize atık su deşarjı nedeniyle toplam 4 milyon 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık Belediyesine atık su altyapısındaki taşkın nedeniyle 2 milyon 674 bin lira, mevzuata aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesine ise 1 milyon 337 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalova'da denizi kirleten Çınarcık ve Koru belediyelerine toplam 4 milyon 11 bin lira ceza verildi.

Çınarcık'taki Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki taşkın ihbarı sonucunda bölgede inceleme yapan Bakanlık ekipleri, hattın taşarak denize deşarj olduğunu tespit etti. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle Çınarcık Belediyesine 2 milyon 674 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Koru'da denize doğrudan deşarj yapıldı

Bakanlığın Yalova İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Atatürk Anıtı önünden denize kirli su deşarj edildiği yönündeki şikayet üzerine inceleme başlattı. Koru Belediyesindeki denetimler sonucunda Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize doğrudan deşarj tespit edildi.

Deşarj alanından numuneler alınarak yapılan analizde, deşarj edilen atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı belirtilerek, deşarjı gerçekleştiren Koru Belediyesine 1 milyon 337 bin lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
