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Yalova'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 'Askıda Defter Kalem' Uygulaması

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Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla 'askıda defter kalem' uygulamasını hayata geçirdi. Dilek Yaşar, maddi durumu olmayan çocuklara ulaşmak için bu yöntemi diğer kırtasiyelere de örnek olmasını umarak başlattığını belirtti.

Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan kırtasiye dükkanını işleten Dilek Yaşar, genellikle fırınlarda yapılan askıda ekmek uygulamasını örnek alarak maddi durumu iyi olmayan çocuklara askıda defter kalem uygulamasıyla ulaşıyor.

Yaşar, gazetecilere, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle başlattığı çalışmaya, alışverişe gelen vatandaşların da katkı sağladığını söyledi.

Bu uygulamanın diğer kırtasiyelere de örnek olmasını dileyen Yaşar, "Arkadaşlarımla sohbet esnasında böyle bir fikir gelişti. 'İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için nasıl bir uygulama yapabiliriz?' dedik. Normalde askıda ekmek gibi bir şey var. Biz de bunu kırtasiyeye çevirmek istedik. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Destekleri için arkadaşları ve diğer hayırseverlere teşekkür eden Yaşar, "Çok fazla ihtiyaç sahibi olan var. Hayat paylaştıkça güzel. Daha çok insanımıza, çocuğumuza ulaşmak, daha çok aileye destek olmak amaçlarımızdan bir tanesi. İnşallah daha ileri boyutlara gider, daha da büyür kampanyamız. Şimdilik burada uyguluyoruz. İnşallah başka kırtasiyeler de örnek alır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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