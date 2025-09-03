Yalova'da İçme Suyuna Deterjan Atma İddiasıyla Dava Açıldı

YALOVA'da içme suyu arıtma tesisine deterjan attıkları iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeşil Körfez Su Birliği eski çalışanları Gökhan K. ve Selçuk A. ile görevinden uzaklaştırılan Kurtköy Muhtarı Yüksel T. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İçilecek sulara, yenilecek veya tüketilecek her çeşit besine zehir katarak başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Görülen ilk duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan Yüksel T., "Suya temizlik malzemesi atmadım ve kimin attığını bilmiyorum" dedi.

Yalova'da 29 Ocak gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilip, temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma yaptı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpüklenme cep telefonuyla görüntülendi. Tesisteki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarında, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

ANALİZİ YAPILAN İÇME SUYU TEMİZ ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlendi. Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenmeyle ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

MUHTARIN ARACI DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi'nden çıkartılan çalışanlardan Gökhan K., Ö.B., Selçuk A. ile Kurtköy Muhtarı Yüksel T. ve aynı köyde oturan N.U. gözaltına alınıp, evlerinde aramalar yapıldı. Jandarma ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayın yaşandığı saatlerde muhtar Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Gökhan K., Ö.B. ve N.U. savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken yapılan itirazla tutuklu bulunan 2 şüpheli tahliye edilirken Muhtar Yüksel T. ise görevinden uzaklaştırıldı.

'KÖY İÇİN 5 BİDON DETERJAN ALDIK'

Savcılık soruşturması sonrasında şüphelilerden Gökhan K., Yüksel T. ile Selçuk A. hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İçilecek sulara, yenilecek veya tüketilecek her çeşit besine zehir katarak başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2 yıldan 15 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SUYA TEMİZLİK MALZEMESİ ATMADIM VE KİMİN ATTIĞINI BİLMİYORUM'

Yapılan ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar katıldı. Savunmasında, Kurtköy'ün temizlik işlerinde kullanılması için temizlik malzemeleri aldıklarını belirten Yüksel T., "5 bidon temizlik malzemesi aldık. Köyün deposu var, malzemeleri oraya koyduk. Suya temizlik malzemesi veya zehirli bir madde atmadım. Karşı mahallede su patlağı vardı ve Selçuk A. ile ona bakmaya gittik. Orada 5 dakika kaldık ve aracımda temizlik malzemesi yoktu. Gökhan K. da yanımızda değildi. Suya temizlik malzemesi atmadım ve kimin attığını bilmiyorum. O gün bütün şirket araçlarına mazot almıştım. Güvenlik kamerasında gözükenler, 2 mazot bidonuydu. Onun için arabadaydılar ve içleri de boştu" dedi.

Mahkemede ifade veren Gökhan K., "Yeşil Körfez Su Birliği'nde 2020 yılında çalışmaya başlamıştım. 2024 Aralık ayında da işime son verildi. Olay günü olay yerinde değildim. Rahmetli annem son evre kanserdi. Onunla uğraşıyordum. Suya kimin madde attığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Selçuk A. ise savunmasında yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtip beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yargılamayı eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe erteledi.