Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi YALOVA (İHA)-Yalova'da ara tatili için gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası vefat eden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kaan Şimşek'in karnesi annesi verildi. Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi YALOVA - YALOVA (İHA)- Yalova'da ara tatili için gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası vefat eden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kaan Şimşek'in karnesi annesi verildi. Yalova Atatürk İlkokulu'nda hüzünlü bir karne töreni gerçekleştirildi. 2-F öğrencisi Kaan Şimşek, geçtiğimiz nisan ayında ara tatili İstanbul'daki teyzesinin yanına ailesiyle gitti. Minik Kaan, burada geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 3 gün sürdürdüğü yaşam savaşını kaybederek hayata veda etmişti. Kaan'ın öğretmenleri karne gününde vefat eden öğrencilerini unutmadı. Kaan'ın annesi Dilek Altay Şimşek, oğlunun karnesini öğretmenlerinden aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı anneyi öğretmenler sarılarak teselli etti. İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel İstanbul Yalova Güncel Haberler

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