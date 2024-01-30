Yalova'da Hastane Yolu Çöktü, Trafik Kapandı

Yalova'da çökme yaşanan hastane yolu trafiğe kapandı

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçen asfalt yolda yaşanan çökme nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girişlerin yapıldığı yol zeminde çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle asfalt adeta ortadan ikiye yarıldı. Bölgedeki kaldırım taşları da yerlerinden oynarken çökme yaşanan yolda ve kaldırımda yarıklar oluştu. Yaşanan çökme nedeniyle yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle de hastane girişleri tek kapıdan gerçekleştirildi.

Bölgede yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü Emre Seyrek, yolda çökmenin yavaş yavaş meydana geldiğini belirterek, "Önce kaldırım sonra da yol çöktü. 3 gündür burada mağduruz. Hem biz hem de vatandaş. Ne esnaf işini yapabiliyor ne de vatandaş hizmetini görebiliyor" dedi.

Seyrek, araç durak yerlerinin değişmesi nedeniyle hastaneye gelen vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.