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Yalova'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı

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Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, çınar ağacına çarparak yan yattı. Kazada araçtaki 6 işçi hafif sıyrıklarla atlattı.

Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarpan hafif ticari araç yan yattı.

Yalova-Termal kara yolunda inşaat işçilerinin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 6 işçi kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yan yatan araç çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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