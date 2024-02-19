Yalova'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı
Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, çınar ağacına çarparak yan yattı. Kazada araçtaki 6 işçi hafif sıyrıklarla atlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarpan hafif ticari araç yan yattı.
Yalova-Termal kara yolunda inşaat işçilerinin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 6 işçi kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yan yatan araç çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.