Yalova'da güvercin çarpmasıyla anız yangını çıktı

Yalova'da bir güvercinin elektrik tellerine çarpması sonucu tarlada anız yangını meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak yaklaşık bir dönümlük alan kül oldu. Araştırmalar sonucunda yangının kuşun çarpmasıyla çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.

Yalova'da elektrik tellerine güvercinin çarpması sonucu anız yangını meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir tarladan geçen elektrik direğinin tellerine çarpan güvercin yangına sebep oldu. Tarla kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan kül oldu.

Öte yandan, yangın sonrası araştırma yapan itfaiye ekipleri, bölgeden geçen elektrik tellerine kuşun çarpması sonucu kıvılcımların çıktığını ve bunun da anız yangınına neden olduğunu belirledi. - YALOVA