Yalova'da yağışlar sayesinde su kesintileri sona erdi

Güncelleme:
Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'ndaki su seviyesi yağışlarla birlikte yüzde 15'e ulaştı. 48 gündür süren planlı su kesintisi sona erdi.

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e yükselmesiyle birlikte kent genelinde uygulanan planlı su kesintisi bugün itibarıyla son buldu.

Termal ilçesinde bulunan ve 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 15 seviyelerine çıktı.

2025 yılı Kasım ayında yüzde 10 olarak ölçülen ve kentin 20 günlük içme suyunun kalması üzerine uygulamaya alınan planlı su kesintisi, su seviyesinin ocak ayı itibarıyla yüzde 15'e yükselmesiyle son buldu.

Yalova Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, 48 gündür uygulanan planlı su kesintisinin bugün itibarıyla son bulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Gökçe Barajı'nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
